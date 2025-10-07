С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 годуМинистерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.10.25 10:15

В Апатитах у комиссии «Губернаторский контроль» особую озабоченность вызвало состояние контейнерных площадок

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера об итогах выезда «Губернаторского контроля» в Апатиты на оперативном совещании доложила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

В ходе проверки обследовано более 65 объектов, созданных в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Особое внимание уделялось состоянию уличной дорожной сети, детских и спортивных площадок, общественных территорий.

«В 2025 году успешно реализованы проекты «Арктическая школа» на базе школ №14, №5, №10, в гимназии №1 и в детских садах №15 и №46. В рамках инициативного бюджетирования создано 8 объектов, включая благоустройство территории двора средней школы №5 и спортивной площадки школы №10», — сообщила Надежда Аксенова.

В ходе проверки выявлены проблемы с содержанием дорожной сети: наличие песчаного смета на проезжих частях и тротуарах по улицам Жемчужная, Ферсмана, Фестивальная, Ленина, Северная, Победы. Зафиксированы случаи неработающего освещения во дворах по улицам Бредова, 29; Зиновьева, 8 и 10; Ферсмана, 28; Московской, 9.

Особую озабоченность вызвало состояние контейнерных площадок.

«Выявлены многочисленные факты неудовлетворительного содержания мест сбора ТКО с образованием свалок крупногабаритного мусора по адресам: Космонавтов, 11; Ферсмана, 48; Северная, 22, 25; Космонавтов, 32; Победы, 19; Северная, 13», — отметила Надежда Аксенова.

Заместитель губернатора также обратила внимание на контейнерную площадку на Ферсмана, 38а, расположенную в непосредственной близости от входа в детский сад №15, и попросила рассмотреть возможность её переноса.

Ситуацию с вывозом мусора прокомментировал директор мурманского филиала АО «Ситиматик» Дмитрий Соснин.

«Ситиматик» должен понять, поломка техники, отсутствие машин – это ваши производственные сложности, и то, что эти вопросы приходится рассматривать на уровне губернатора, говорит о крайне низком качестве организации работы. Прошу с участием прокуратуры применить максимально жёсткие меры воздействия к подрядчику», — обратился Андрей Чибис к региональному оператору.

Глава региона поручил в двухнедельный срок определить места для установки дополнительных контейнерных площадок с учётом туристического потока и обеспечить безусловное выполнение графика вывоза мусора.

«То, что жители выходят из своих домов и видят этот беспорядок — недопустимо. «Ситиматик» должен представить чёткую программу исправления ситуации», — подчеркнул Андрей Чибис.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554641/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025
-

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)С какими сложностями на рынке труда сталкиваются зрелые соискатели и работники СЗФО в 2025 году-PRO Валюту (16+)Доллар США продолжает укрепляться к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)В Апатитах у комиссии «Губернаторский контроль» особую озабоченность вызвало состояние контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»