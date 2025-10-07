В Апатитах у комиссии «Губернаторский контроль» особую озабоченность вызвало состояние контейнерных площадок

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера об итогах выезда «Губернаторского контроля» в Апатиты на оперативном совещании доложила заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова.

В ходе проверки обследовано более 65 объектов, созданных в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Особое внимание уделялось состоянию уличной дорожной сети, детских и спортивных площадок, общественных территорий.

«В 2025 году успешно реализованы проекты «Арктическая школа» на базе школ №14, №5, №10, в гимназии №1 и в детских садах №15 и №46. В рамках инициативного бюджетирования создано 8 объектов, включая благоустройство территории двора средней школы №5 и спортивной площадки школы №10», — сообщила Надежда Аксенова.

В ходе проверки выявлены проблемы с содержанием дорожной сети: наличие песчаного смета на проезжих частях и тротуарах по улицам Жемчужная, Ферсмана, Фестивальная, Ленина, Северная, Победы. Зафиксированы случаи неработающего освещения во дворах по улицам Бредова, 29; Зиновьева, 8 и 10; Ферсмана, 28; Московской, 9.

Особую озабоченность вызвало состояние контейнерных площадок.

«Выявлены многочисленные факты неудовлетворительного содержания мест сбора ТКО с образованием свалок крупногабаритного мусора по адресам: Космонавтов, 11; Ферсмана, 48; Северная, 22, 25; Космонавтов, 32; Победы, 19; Северная, 13», — отметила Надежда Аксенова.

Заместитель губернатора также обратила внимание на контейнерную площадку на Ферсмана, 38а, расположенную в непосредственной близости от входа в детский сад №15, и попросила рассмотреть возможность её переноса.

Ситуацию с вывозом мусора прокомментировал директор мурманского филиала АО «Ситиматик» Дмитрий Соснин.

«Ситиматик» должен понять, поломка техники, отсутствие машин – это ваши производственные сложности, и то, что эти вопросы приходится рассматривать на уровне губернатора, говорит о крайне низком качестве организации работы. Прошу с участием прокуратуры применить максимально жёсткие меры воздействия к подрядчику», — обратился Андрей Чибис к региональному оператору.

Глава региона поручил в двухнедельный срок определить места для установки дополнительных контейнерных площадок с учётом туристического потока и обеспечить безусловное выполнение графика вывоза мусора.

«То, что жители выходят из своих домов и видят этот беспорядок — недопустимо. «Ситиматик» должен представить чёткую программу исправления ситуации», — подчеркнул Андрей Чибис.

