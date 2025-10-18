В Апатитах учащиеся школы №10 провели благотворительную ярмарку

«Ярмарка ремёсел – ярмарка добра» собрала вместе учеников, педагогов и родителей двух корпусов школы №10: участники из 44 классов и более 400 посетителей собрали солидную сумму для передачи в благотворительный фонд.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, на площадках ярмарки можно было попробовать домашние сладости, купить книгу или игрушку, научиться новому, сыграть в игру, рассмотреть под микроскопом всё, что окажется под рукой и даже запустить беспилотный летательный аппарат!

Финалом праздника стал спектакль «Гуси-лебеди» от школьной театральной студии — в ней, кстати, после объединения стало почти вдвое больше участников.

Перед началом спектакля представитель Всероссийского родительского комитета Татьяна Ковалевская вручила директору школы Юлии Жильцовой и активу родительского сообщества Диплом победителя конкурса инициатив российского общества «Знание». Проект нашей «десятки» оказался настолько интересен, что она приехала поучаствовать в ярмарке лично.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/532381/#&gid=1&pid=1