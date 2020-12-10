В Апатитах управляющая компания поблагодарила подрядчика за капитальный ремонт дома

В Апатитах управляющая компания поблагодарила подрядчика за работы по капитальному ремонту. Соответствующее письмо пришло в адрес генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Федора Денисова.

«От имени ООО «УК «Наука» выражаем искреннюю благодарность директору ООО «Центр строительных работ» Подсухину Олегу Николаевичу и прорабу Вакарю Андрею Валерьевичу за хорошую и слаженную работу по капитальному ремонту кровли и фасада многоквартирного дома по адресу: Апатиты, ул. Ферсмана, 16, находящегося в управлении нашей УК», – говорится в благодарственном письме.

ООО «Центр строительных работ» качественно и в срок капитально отремонтировало скатную крышу площадью 900 кв. метров , заменив обрешетку, пароизоляцию, металлочерепицу и установив снегодержатели с ограждениями. Поработал подрядчик и над фасадом, нанеся на него свежие слои штукатурки, шпатлевки и краски, а заодно заменив оконные блоки на лестничных площадках и отремонтировав цоколь, покрыв его гранитной крошкой.

Напомним, Фонд капитального ремонта сотрудничает с этим подрядчиком с 2016 года. За это время никаких нареканий к качеству и срокам выполнения работ не было, сообщает региональное Министерство строительства.