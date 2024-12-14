В Апатитах установили места продажи новогодних елей

На территории города Апатиты розничная продажа продукции из деревьев хвойных пород (новогодние ели, сосны, хвойные букеты, хвойная лапка) будет осуществляться с 20 по 31 декабря с 11.00 до 20.00 в следующих районах:

- магазин «Магнит» по ул. Бредова, 26а;

- магазин «Магнит» по ул. Ферсмана, 47;

- комплекс павильонов «Волна» (в районе ул. Дзержинского, 39).

Администрация города рекомендует предпринимателям осуществлять торговлю продукцией из деревьев хвойных пород с выдачей покупателю документов, подтверждающих факт приобретения товара: товарный чек с указанием даты продажи, количества елей (сосен) по размерам, цены за каждую единицу товара, фамилии и подписи продавца.

Самовольная рубка деревьев хвойных пород и присвоение срубленных с корня деревьев не допускается, предупреждает администрация муниципального образования.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/517630/#&gid=1&pid=1