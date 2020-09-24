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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.20 15:05

В Апатитах увеличен парк снегоуборочной техники

Заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин с рабочим визитом посетил Апатиты и положительно оценил готовность городского хозяйства к предстоящей зиме.

В муниципалитете вице-губернатор оценил мощности подрядных организаций, осуществляющих содержание улично-дорожной сети, а также межквартальных проездов.  На территории муниципалитета работают три подрядчика, именно они будут обеспечивать этой зимой уборку снега.

После зимы прошлого года, когда осадков выпало на 83% больше нормы, подрядчики предприняли ряд мер, чтобы улучшить качество работы в будущем сезоне. К примеру, ООО «Профбытсервис» дополнил свой парк двумя новыми единицами техники – комбинированной дорожной машиной и МТЗ «Беларус», а ООО «Хибинытранс» обновил устаревшие и изношенные машины новыми. Данного количества техники достаточно для средненормативного зимнего сезона, в случае сверхнормативных осадков подрядчик будет брать дополнительную технику в аренду.

«Мы оцениваем совокупность всех факторов, которые позволяют сделать вывод о готовности муниципалитетов к зиме, которая наступит уже скоро. Апатиты стали первой точкой моего маршрута. Особые требования – к составу техники, количеству единиц ее и состоянию. В муниципалитете заключены необходимые контракты. Практически вся техника, которую мы увидели, – более двадцати единиц – заявлена как готовая к эксплуатации. Заготовлен необходимый объём песка и соли. В целом, я доволен ситуацией», – подытожил Юрий Сердечкин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в  ходе рабочей поездки вице-губернатор также осмотрел площадки, выделенные для вывоза снега. В городе подготовлены как основные, так и резервные – на случай увеличения объемов осадков.

Напомним, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании дал поручение внимательно отнестись к оценке готовности муниципалитетов к зиме. Контроль за ситуацией в населенных пунктах, в которых имелись в прошлом трудности с уборкой снега, взял на себя курирующий вице-губернатор Юрий Сердечкин. Профильное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона также проводит выездные проверки.

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