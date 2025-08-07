В Апатитах ведётся активная работа по подготовке к очередному отопительному сезону

В настоящее время в городе Апатиты реализуется масштабный комплекс ремонтных мероприятий, направленных на обеспечение стабильного теплоснабжения жилых домов и социальных объектов.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, в рамках подготовки к отопительному сезону в настоящее время проводятся работы на следующих объектах: 405 многоквартирных домов; 44 учреждения социального назначения; одна ресурсоснабжающая организация и одна теплосетевая организация.

На текущий момент отмечается высокая степень готовности объектов: промывка и опрессовка систем теплоснабжения выполнена на 99% объектов.

Как отмечает администрация муниципалитета, зимний период является серьёзным испытанием для городской инфраструктуры. Успешное прохождение отопительного сезона обеспечивается слаженной работой всех коммунальных служб на всех этапах — от подготовки до завершения отопительного периода.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/529653/#&gid=1&pid=1