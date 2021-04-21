В Апатитах вновь представят уникальные коллекционные минералы

С 21 по 25 апреля во Дворце культуры г. Апатиты состоится выставка-ярмарка коллекционных минералов и изделий из камня «Каменный цветок – 2021». Камнем-талисманом выставки выбран лоренценит – минерал Хибинских гор.

«Каменный цветок» - традиционно яркое событие в культурной жизни региона и считается визитной карточкой города Апатиты. На выставке свои работы представят мастера-камнерезы, коллекционеры, художественные салоны и мастерские, предприниматели из Мурманской области, а также из разных городов России и ближнего зарубежья.

В рамках выставки в Центре современного искусства «Сияние» пройдут лекции, мастер-классы, демонстрация фильма «Бедные люди. Кабаковы».Также всех участников и гостей ярмарки ждут выступления вокального ансамбля «Лучики надежды», фолк-шоу группы «Росы», ансамбля «Заполярье», а также театрализованное представление «Весёлая планета» с участием ансамбля «Джосс».

Часы работы выставки: 21 – 24 апреля с 11 до 19, 25 апреля - с 11 до 17.