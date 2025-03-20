В Апатитах впервые стартовали соревнования по лыжным гонкам «Кубок «Сияние» среди спортсменов-любителей

19 и 20 марта на стадионе ФСК «Атлет» по инициативе Андрея Малахова, под эгидой Центра современного искусства «Сияние» и СГК «Изовела», при поддержке администрации г. Апатиты проходят соревнования по лыжным гонкам среди любителей.

Специальными гостями соревнований стали заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов, мастер спорта России, многократный победитель лыжных марафонов Алексей Барышников, спортивный комментатор, победитель Кубка мира по биатлону Александр Кузьмин.

19 марта спортсмены состязались в индивидуальной гонке свободным стилем, 20 марта будут разыграны медали в смешанной эстафете свободным стилем. Призовой фонд соревнований составляет 200 тысяч рублей. Победители и призёры также будут награждены кубками и медалями от телеведущего Андрея Малахова и спортивного блогера Ивана Докунина.

Министерство спорта Мурманской области сообщает, что торжественная церемония подведения итогов соревнований, награждение, а также выступление призёра Олимпийских игр Алексея Петухова состоятся 20 марта в 17.00 на базе библиотеки им. Л.А. Гладиной.

Напомним, что развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить!»

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/