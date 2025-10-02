В Апатитах вынесен приговор за организацию занятия проституцией

Прокуратура города Апатиты поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырёх местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией).

В ходе судебного следствия установлено, что в период с 1 сентября 2023 года по 13 мая 2025 года четверо апатитчан в возрасте от 20 до 41 года с целью незаконного обогащения организовали занятие проституцией на территории городов Апатиты и Кировска. Согласно распределённым ролям, организатор преступной группы осуществляла поиск молодых девушек для последующего оказания ими сексуальных услуг за денежное вознаграждение, а также осуществляла общее руководство организованной группой, вторая соучастница осуществляла прием заявок от клиентов, ведение учёта поступавших денежных средств, координацию водителей, которые, будучи участниками организованной группы, осуществляли перевозку девушек к клиентам.

Подсудимые в судебном заседании свою вину признали и раскаялись в содеянном.

Как сообщает epp.genproc.gov.ru, суд согласился с мнением государственного обвинителя об имевшем место деянии и приговорил фигурантов к наказанию в виде штрафа в размере от 250 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.