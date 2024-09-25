В Апатитах завершаются дорожные работы этого года

В этом году в Апатитах в рамка плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, проводились ремонтные работы на шести участках улично-дорожной сети. Дорожные работы находятся на завершающей стадии.

На улице Козлова в ремонте было два участка, на которых дорожники обновили полотно проезжей части с устройством водоотводного (прикромочного) лотка и подняли ливневые колодцы в уровень покрытия. На участке от транспортной развязки улиц Строителей – Ферсмана – Козлова до дома №9 осталось завершить работы по приведению обочин в нормативное состояние, а участок от дома №9 до дома №7а готов полностью.

Обновили также участки улиц Победы, Строителей (от транспортной развязки улиц Строителей – Ферсмана – Козлова до дома №11 по улице Строителей и от пересечения от дома №43 улицы Гайдара), в том числе и пересечение улиц Ферсмана – Козлова – Московская.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе ремонта обновлено более 500 метров бордюрного камня, уложено порядка 24 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, укреплены обочины. Для безопасности дорожного движения проведены работы по устройству трапециевидных искусственных неровностей и установке дорожных знаков. Работы завершены нанесением дорожной разметки.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/