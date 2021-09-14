В Апатитах завершён капитальный ремонт крыш двух многоквартирных домов

В Апатитах после капитального ремонта приняли крыши домов №№25 и 27 на улице Ферсмана. Об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

«На сегодняшний день из краткосрочного плана 2021 года в Мурманской области отремонтировано 132 дома, в том числе завершены работы на 42 кровлях. В частности, подрядчик закончил капитальный ремонт крыш домов №№25 и 27 на улице Ферсмана в Апатитах. При демонтаже старого покрытия кровли рабочим пришлось снимать до 10 слоев, которые образовались в результате текущего ремонта крыши», – отметил Фёдор Денисов.

Работы на Ферсмана начались в апреле 2021 года. За это время подрядчик демонтировал существующие утеплитель, стяжку и покрытие кровли. Рабочие сделали новый каркас, утеплили крышу, обшили вентиляционные шахты и парапетные стены, уложили новое наплавляемое покрытие в два слоя, установили колпаки на вентшахты, систему организованного наружного водостока и ограждение крыши.

Сроки капитального ремонта кровли затянулись из-за обильных дождей, отмечает региональное Министерство строительства.