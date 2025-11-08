В Апатитах завершён второй этап ямочного ремонта

В городе успешно проведён второй этап ямочного ремонта. Обновлено дорожное покрытие на улицах Московской, Зиновьева, Бредова, Энергетической, Фестивальной, Ферсмана и Гайдара.

Кроме того, приведены в порядок межквартальные проезды между улицами Строителей и Бредова, Гайдара и Дзержинского, а также Космонавтов и Строителей.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, за летне‑осенний период текущего года ремонтные работы охватили почти 1400 квадратных метров дорожного полотна, что на 27% превышает изначально запланированный объём.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533286/#&gid=1&pid=1