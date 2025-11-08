Мурманская область. Арктика (16+)08.11.25 16:00
В Апатитах завершён второй этап ямочного ремонта
В городе успешно проведён второй этап ямочного ремонта. Обновлено дорожное покрытие на улицах Московской, Зиновьева, Бредова, Энергетической, Фестивальной, Ферсмана и Гайдара.
Кроме того, приведены в порядок межквартальные проезды между улицами Строителей и Бредова, Гайдара и Дзержинского, а также Космонавтов и Строителей.
Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, за летне‑осенний период текущего года ремонтные работы охватили почти 1400 квадратных метров дорожного полотна, что на 27% превышает изначально запланированный объём.
Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533286/#&gid=1&pid=1
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-
Последние комментарии
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Скоро в эфире23:10«Гайд-Парк на Гудзоне». Художественный фильм (16+)00:40«Семь пар нечистых». Художественный фильм (18+)02:05«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 8 и 10 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре