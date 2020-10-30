В Апатитах завершено благоустройство пешеходной зоны по улице Пушкина. Работы проводились в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Общественное пространство приобрело новый облик и функциональную направленность, на его преображение из областного и местного бюджетов было направлено более 23 млн рублей.

Проведён большой комплекс работ, в том числе по ремонту тротуаров, сетей наружного уличного освещения, установлены новые арки и детский игровой комплекс, малые архитектурные формы. Кроме того, реконструированы подходы к пешеходной зоне улицы Пушкина.

На проведение работ заказчиком были заключены 6 муниципальных контрактов и 2 прямых договора. Из-за невозможности выполнения работ по штукатурке подпорной стенки в связи с погодными условиями один муниципальный контракт расторгнут. Оплата произведена только за фактически выполненные работы. Высвободившиеся финансовые средства будут направлены на приобретение и установку дополнительных малых архитектурных форм.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году предусмотрено 1 211,4 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 502,9 млн рублей; областного бюджета – 521,2 млн рублей; местного бюджета – 187,3 млн рублей. В 2020 году благоустраиваются дворовые территории 240 многоквартирных домов, 15 общественных территорий в 10 муниципальных образованиях.