В Апатитах завершились «Большие лыжные гонки» с участием более 200 сильнейших спортсменов страны

На минувшей неделе в Апатитах состоялось масштабное спортивное мероприятие «Большие лыжные гонки». В заполярный город съехались сильнейшие спортсмены, чтобы ярко завершить сезон и побороться за титул чемпиона. Почётным гостем стала олимпийская чемпионка и пятикратная чемпионка СССР Любовь Мухачёва.

«Большие лыжные гонки» на стадионе физкультурного-спортивного комплекса «Атлет» стартовали 12 апреля с Всероссийской лыжной гонки памяти Владимира Беляева. Спортсмены соревновались на дистанциях 5 и 10 километров в свободном стиле. В этом году в ней приняло участие более 200 лыжников.

По итогам соревнований победила Елизавета Пантрина (Тюменская область). На втором месте Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург), бронза у Марии Истоминой (Пермский край). У мужчин на дистанции 10 км победу одержал Антон Тимашов (Республика Татарстан). В призёрах – Савелий Коростелев (Пермский край) и Денис Спицов (Тюменская область).

Напомним, что один из героев Олимпиады в Пекине уже отличился в Мурманской области в этом апреле. На трассе Мурманского лыжного марафона Денис Спицов одержал победу на дистанции 50 км свободным стилем.

Более 40 юниорок на дистанции 30 км в рамках первенства России по лыжным гонкам соревновались 13 апреля. Спортсменки ушли на трассу с масс-старта и преодолели три десятикилометровых круга. Елизавета Еремеева (Камчатский край) одержала победу. На втором месте Елизавета Маслакова (Москва – Санкт-Петербург). Бронзовую медаль завоевала Анна Кожинова (Сахалинская область).

Чемпионат России по лыжным гонкам среди женщин проходил 15 апреля. Порядка 60 участниц преодолели дистанцию в 50 км. На первом месте оказалась Наталья Непряева (Архангельская область), на втором месте Майя Якунина (Калужская область), третье место у Евгении Крупицкой (Санкт-Петербург).

Всероссийские соревнования в городе Апатиты проходят при организационной и финансовой поддержке «ФосАгро». Призовой фонд обеспечен компанией и Федерацией лыжных гонок России.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, начало традиции проведения в Апатитах соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый чемпионат СССР среди женщин на 30 км. В те годы здесь «под занавес» лыжного сезона проводилась феерическая «Гонка звезд», а на дистанциях блистали олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина, апатитчанка Любовь Мухачева и многие другие прославленные лыжницы. «Беляевская» гонка – более поздняя традиция, заложенная в 1996 году.

Фото: https://gov-murman.ru