В Апатитах завершился Кубок «Сияния» - 2026

Три дня невероятных стартов, встреч и настоящей спортивной атмосферы пролетели на одном дыхании: в программу вошли индивидуальные забеги, смешанная эстафета и масс-старт.

В рамках Кубка прошёл отдельный старт для 115 самых юных спортсменов.

Особыми гостями стали Олимпийский чемпион Александр Легков и телеведущий Андрей Малахов, которые на масс-стартах заряжали энергией и вдохновляли участников гонок.

Отдельной точкой программы стал фан-забег в стиле ретро. Винтажные лыжные шапки, советские свитера, шарфы и гетры — участники добавили ярких красок и напомнили всем о лыжных традициях.

Настоящий подарок для апатитских спортсменов — мастер-класс, который провели Олимпийский чемпион Александр Легков и мастер спорта по лыжным гонкам Алексей Барышников.

Вместе они показали ребятам эффективные тренировочные приёмы и поделились опытом прохождения трасс разного уровня сложности.

Также освещали события Кубка спортивный блогер и главный редактор СМИ «PROverka» Иван Докукин и спортивный комментатор, победитель Кубка мира по биатлону Александр Кузьмин.

