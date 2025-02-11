В Апатитско-Кировской агломерации комплексно ремонтируются четыре объекта здравоохранения

В рамках национального проекта «Здравоохранение», госпрограммы «Здравоохранение» и проекта «На Севере – жить» в Апатитско-Кировской агломерации продолжается капитальный ремонт медицинских учреждений. Ход работ проверили заместитель губернатора Мурманской области Алла Истомина и министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» идёт капитальный ремонт детской и взрослой поликлиник в Апатитах, а также выполнен капитальный ремонт поликлиники в Кировске.

Кроме этого, подходит к завершению капитальный ремонт лечебного корпуса Апатитско-Кировской больницы, который осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение».

«В рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, с 2019 года мы провели капитальные ремонты и построили 49 медицинских учреждений – это 13 амбулаторий, 19 ФАПов и 17 поликлиник отремонтировали», – рассказала заместитель губернатора – министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алла Истомина.

Капитальный ремонт взрослой поликлиники на улице Бредова, 18 в Апатитах – в активной фазе. Уже приведены в порядок часть помещений, технический этаж, подвал и кровля. Сейчас на объекте продолжается монтаж вентилируемого фасада и инженерных коммуникаций, начиная от канализации и заканчивая тепловыми узлами, а также внутренние отделочные работы.

Продолжается капитальный ремонт детской поликлиники на улице Ленина, 32 в Апатитах. Подрядчик возводит новые внутренние перегородки, монтаж инженерных коммуникаций и индивидуального теплового пункта, отделка плиткой бассейна и монтаж вентилируемого фасада.

«Впервые, благодаря нацпроекту и плана «На Севере – жить», мы так комплексно подошли к обновлению поликлиник. Сразу четыре объекта в течение трёх лет ремонтируются в Апатитско-Кировской агломерации. Сумма, выделенная из федерального и областного бюджетов, довольно существенная – суммарно около двух млрд рублей. Отдельно хочется отметить, что обновляем не только стены, но и все инженерные сети, цифровые системы для электронной очереди и другие конструктивы и элементы», – рассказал министр Алексей Грачиков.

В Кировске завершены работы по капитальному ремонту взрослой поликлиники на проспекте Ленина. Строители привели в порядок кровлю и входные группы, а также утеплили и смонтировали вентилируемый фасад. Заменены внутренние сети отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также установлены новые системы вентиляции, связи, пожарной и охранной сигнализации. Также подрядная организация отремонтировала внутренние помещения поликлиники.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, в настоящее время подрядчиком устраняются замечания, выявленные приёмочной комиссией после выполненного капитального ремонта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/