В Апатитско-Кировской больнице провели 55 сложных эндоваскулярных операций

Выездная рентгенохирургическая бригада Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, в рамках реализации мероприятий стратегического плана «На Севере Жить!» успешно завершила работу на базе Апатитско-Кировской центральной районной больницы оказав специализированную медицинскую помощь 55 пациентам.

В ходе командировки специалисты выполнили значительный объём диагностических и лечебных вмешательств, включая 38 процедур коронарографии и 17 операций по стентированию сосудов. Оказана была также экстренная помощь 10 пациентам, что позволило своевременно предотвратить развитие тяжёлых сердечно-сосудистых осложнений.

Командирование ведущих специалистов областного центра в муниципалитеты стало возможным благодаря системной работе по объединению ресурсов областной и районных больниц, а также выстраиванию бесшовной модели организации лечебных процессов.

Непосредственное руководство работой бригады в Апатитско-Кировской агломерации осуществлял, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Мурманской области, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения МОКБ им. П.А. Баяндина Сергей Штольдер. Такое взаимодействие позволяет повысить доступность качественной медицинской помощи для жителей отдаленных районов и обеспечить единые стандарты лечения на всей территории региона.

«Главная цель укрупнения медицинских учреждений и выездов наших ведущих специалистов — приблизить такую сложную и специализированную помощь к пациенту. Жители муниципалитетов должны получать лечение того же уровня, что и в областном центре, не тратя драгоценное время на транспортировку. Особенно это критично в экстренных случаях, когда счёт идёт на минуты. Проведенные 55 вмешательств подтверждают, что выбранный курс на переоснащение районных больниц и внедрение «бесшовной» маршрутизации даёт отличные результаты в спасении жизней. В нашем регионе за прошлый год мы смогли добиться исторического минимума по летальности от инфаркта миокарда благодаря такому подходу», — рассказал Дмитрий Панычев, заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области.

В Кольском Заполярье созданы опорные центры, в том числе в Апатитско-Кировском филиале областной больницы, который в прошлом году получил лицензию на специализированную помощь. Благодаря этому сосудистый центр теперь функционирует в Кировске. Технической основой для проведения сложных внутрисосудистых вмешательств послужил новый цифровой ангиографический комплекс, введенный в эксплуатацию в Апатитско-Кировской ЦРБ летом 2025 года. На закупку данного современного оборудования было выделено 90,9 млн рублей из средств федерального и областного бюджетов. Масштабное переоснащение медицинских учреждений региона осуществляется в рамках реализации губернаторского плана «На Севере – жить!» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», направленных на модернизацию системы здравоохранения и повышение качества жизни северян.

За 6 месяцев работы сосудистого центра Апатитско-Кировской агломерации в 2025 году помощь получил 81 пациент.

