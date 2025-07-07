Работа по переоснащению медицинских учреждений региона начата по нацпроекту «Здравоохранение» и стратегическому плану «На Севере – жить!», в этом году продолжается по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

В Апатитско-Кировской ЦРБ провели первые операции на новом цифровом ангиографе. На закупку современного оборудования из федерального и областного бюджетов выделено 90,9 млн рублей.

«С вводом в эксплуатацию нового ангиографа для жителей Кировска, Апатитов, Коашвы и Титана станет доступнее оказание высокотехнологичной медицинской помощи по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии. Ранее подобное оборудование здесь отсутствовало и для прохождения данных исследований пациентам приходилось ездить в областной центр. Появление в учреждении ангиографа позволит проводить пациентам своевременную диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе на ранних стадиях», – отметил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

С помощью ангиографического комплекса в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы будет проводиться стентирование. Метод позволяет восстановить адекватный просвет суженных артерий изнутри сосуда с помощью специальных устройств – баллонов и стентов, вводимых в артерии под контролем рентгена под местной анестезией посредством проколов кожи без применения больших разрезов, общего наркоза и искусственного кровообращения. При помощи ангиографа выполняются операции для коррекции аритмий.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» также капитально отремонтирован лечебный корпус больницы, в том числе кабинет для установки цифрового ангиографа.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549886/#&gid=1&pid=2