В Апатитско-Кировской ЦРБ состоялся мастер-класс по эндопротезированию суставов

Апатитско-Кировская ЦРБ получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия». В настоящее время врачи травматолого-ортопедического отделения повышают уровень своего мастерства для проведения высокотехнологичных вмешательств.

В связи с этим в филиале Мурманской областной клинической больницы им. П. А. Баяндина — Апатитско-Кировской центральной районной больнице состоялся обучающий мастер-класс для областных специалистов по тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава.

Операцию провёл Артём Лыско – к.м.н., врач травматолог-ортопед Первой градской больницы им. Н.И. Пирогова (г. Москва). Совместно с врачами травматологического отделения были отработаны методики и варианты хирургического лечения патологий тазобедренного сустава. Участники получили возможность перенять опыт ведущего специалиста страны, а также обсудить актуальные клинические случаи и современные подходы в травматологии и ортопедии.

Артём Михайлович высоко оценил профессионализм специалистов Апатитско-Кировской ЦРБ и уровень организации работы учреждения. Проведение таких мастер-классов – значимый шаг в развитии травматолого-ортопедической помощи в регионе. Обмен знаниями и практическими навыками с экспертами федерального уровня позволяет повышать квалификацию врачей, и внедрять передовые методики лечения, а в конечном итоге – совершенствовать качество оказания медицинской помощи для жителей Мурманской области.

