В Апатитско-Кировской районной больнице проведут порядка 50 высокотехнологичных эндоваскулярных операций

В Апатитско-Кировской центральной районной больнице запланировано проведение 50 высокотехнологичных операций эндоваскулярного профиля. Командирование ведущих специалистов областного центра в муниципалитеты стало возможным благодаря объединению областной и районной больниц и выстраиванию бесшовной организации лечебных процессов. В рамках этой работы в Апатитско-Кировскую агломерацию прибыл заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Сергей Штольдер. В течение десяти дней он выполнит порядка 50 сложных вмешательств для пациентов районной больницы: 10 коронарных стентирований и 40 коронарографий.

«Наш регион в плане географии немного асимметрично расположен относительно областного центра. Поэтому наша задача — сделать помощь более доступной по месту жительства. У нас созданы опорные центры, в том числе в Апатито-Кировском филиале областной больницы, который в прошлом году получил лицензию на высокотехнологичную помощь. Благодаря этому сосудистый центр теперь функционирует в Кировске. Соответственно, эта высокотехнологичная помощь стала третьим уровнем, и она доступна теперь и жителям Кировска, а также соседних муниципальных округов», — сообщил заместитель губернатора — министр регионального здравоохранения Дмитрий Панычев.

Технической базой для проведения высокотехнологичных вмешательств стал новый цифровой ангиографический комплекс, на котором летом прошлого года были впервые выполнены операции в стенах Апатитско-Кировской ЦРБ.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на приобретение современного оборудования из федерального и областного бюджетов было выделено 90,9 млн рублей. Переоснащение медицинских учреждений региона осуществляется в рамках стратегического плана губернатора «На Севере – жить!» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». За 6 месяцев 2025 года работы сосудистого центра Апатитско-Кировской агломерации помощь уже получил 81 пациент.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/562058/#&gid=1&pid=1