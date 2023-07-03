В Апатитском политехническом колледже открыли новую мастерскую
В Апатитском политехническом колледже имени Г.А. Голованова состоялось открытие новой мастерской по обслуживанию тяжёлой техники.
Новая мастерская будет использоваться для практической подготовки студентов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, использоваться для проведения региональных чемпионатов и демонстрационных экзаменов, а также профориентационных мероприятий для школьников.
Открытие мастерской стало возможным благодаря помощи социального партнёра – КФ АО «Апатит». На мероприятии присутствовали представители предприятия: директор департамента по персоналу Роман Долгоруков и главный специалист отдела привлечения персонала Мария Заречённая.
Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, открытие совпало с ещё одним важным событием – в этот день выпускникам колледжа вручили дипломы о профессиональном образовании. Студентов поздравили директор учреждения Людмила Гришина и почётные гости.
Фото: https://gov-murman.ru