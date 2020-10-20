В апатитском следственном изоляторе №2 состоялся кулинарный поединок

Сотрудники воспитательной группы следственного изолятора №2 г. Апатиты в преддверии Международного дня повара, который отмечается сегодня, провели интеллектуально-кондитерский конкурс «Кулинарный знаток» среди осуждённых отряда хозяйственного обслуживания учреждения, прошедших обучение по профессии «повар».

На первом этапе каждому участнику необходимо было набрать наибольшее количество баллов, отвечая на вопросы кулинарной викторины, которую в рамках взаимодействия специально для осужденных подготовили работники апатитской библиотеки им. Л.А. Гладиной.

И здесь осуждённым пришлось немало поломать голову, чтобы правильно ответить на то, например, что на Руси называли «бешеными ягодами»? Или как назывался распространенный на Руси тёплый напиток из воды с добавлением пряностей и мёда?

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, на втором этапе участникам предстояло почувствовать себя настоящими кондитерами и приготовить самое вкусное и красивое пирожное из одинакового набора ингредиентов за ограниченное количество времени. Именно эта часть конкурса оказалась не только творческой, но и самой вкусной. Жюри оценивало оригинальность, скорость и эстетику. Награды были удостоены все участники конкурса.

Необходимо отметить, что профессия повара не только востребована в учреждении, но и пользуется большой популярностью среди желающих получить профессиональное образование за время отбывания наказания. За последнее время в СИЗО-2 прошли обучение по специальности «повар» 9 осужденных, ещё 5 человек изъявили желание получить данную профессию в этом учебном году.