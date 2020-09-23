В Апатитской городской библиотеке, обновленной в рамках нацпроекта «Культура», открылся «Народный музей»

На базе обновленной модельной библиотеки в Апатитах, открытой в рамках Национального проекта «Культура», заработал «Народный музей». Он создан, чтобы представлять коллекции и увлечения жителей города. Первыми экспонатами музея стали десять кукол из коллекции апатитчанки Ольги Чепуриной.

Куклы будут представлены на выставке «Малыши для души». Многие годы Ольга собирала уникальные куклы талантливого американского мастера и художника мирового уровня Линды Рик, основательницы компании «The Doll Maker». Организаторы подчеркивают, что экспонаты – это не просто куклы, в них влюбляются с первого взгляда, они покоряют сердца, поражают своим обаянием, глубоким взглядом и неповторимым законченным образом.

Шедевры «The Doll Maker» получают самые высокие оценки специалистов в кукольной индустрии на престижных конкурсах и выигрывают международные награды. Все куклы компании имеют ограниченный тираж выпуска.

На выставке в библиотеке представлены куклы, выполненные из фарфора. Их наряды дополнены различными аксессуарами в виде цветов, бантов, перьевых боа, мягких игрушек.

Выставка будет работать до конца сентября.

Обновление библиотеки в Апатитах стало возможным благодаря федеральным средствам, полученным учреждением в рамках национального проекта «Культура». Свои двери обновленная библиотека открыла 1 сентября.