В Апатитской городской организации инвалидов оборудовали кухонную зону

Проект реализован благодаря участию в областном конкурсе для социально ориентированных некоммерческих организаций Мурманской области на реализацию социально значимых программ (проектов) в 2024 году.

По итогам конкурса Апатитскому обществу инвалидов выделена субсидия в сумме 400 тысяч рублей: на эти средства проведены ремонтные работы и установлена мебель. Новое пространство позволит проводить мероприятия для участников и подопечных организации, а также даст им возможность вместе развивать простые бытовые навыки. До конца 2024 года здесь уже запланированы мастер-классы организаций-партнеров проекта – таких, как МУП «Заполярье» и «Додо-пицца».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, проект «Жизнь с равными возможностями» реализован при участии администрации города Апатиты и вошёл в топ-1000 лучших проектов России форума «Сильные идеи для нового времени» в 2024 году.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/