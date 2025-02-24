В Мурманске состоится День приёма предпринимателейНефинансовая карта жителя доступна для обучающихся Мурманской области до 18 лет
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.02.25 16:30

В апатитской школе №7 прошёл муниципальный фестиваль профессий

В конце прошлой недели в апатитской школе №7 проходил муниципальный фестиваль профессий. Торжественное открытие прошло 20 февраля, работала площадки два дня.

В программе – парад профессий, презентация технологического оборудования, профориентационные игры, интерактивный конструкторский конкурс и чемпионат кейсов.

Как сообщает apatity.gov-murman.ru, в открытии фестиваля приняла участие начальник управления образования администрации города Апатиты Анастасия Рахметева, которая отметила важность мероприятия для профориентационной работы в городе: «В регионе такие специальности востребованы, знакомство с ними необходимо. Дети будут погружены в тему практически - через специализированные мероприятия, получат возможность пообщаться с профессионалами и узнать специфику их работы, задать интересующие вопросы. Принимая участие в таких мероприятиях сегодня, они уже завтра смогут примерить на себя реальную карьеру в соответствующем секторе экономики».

Фестиваль был направлен на повышение интереса обучающихся 5-11 классов школ города Апатиты к инженерным, техническим профессиям, ИТ-специальностям. Общее количество участников — больше 90 человек. Мероприятие входит в комплексную программу взаимодействия МБОУ СОШ №7 города Апатиты и АО «СЗФК».

 

 

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/521034/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители Мурманской области меньше других россиян уверены в отличных перспективах для своей карьеры
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Екатерина
21.02.25 11:32
Уважаемый президент В В Путин, уважаемые депутаты и сенаторы !!! Мы граждане РФ просим Вас вернуть людям возможность оплаты наличными за мобильную связь в терминалах !!! Без личных кабинетов и гос
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, обязан ли работодатель ежегодно индексировать зарплату сотрудникам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930311234567891011121314151617181920212223242526272812
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)
-PRO Деньги (16+)Более 2,4 тысячи самозанятых северян направляют страховые взносы в Отделение СФР по Мурманской области для формирования будущей пенсии-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 50 копеек, доллар прибавил почти 4 копейки-PRO Энергетику (18+)В Полярных Зорях состоялся круглый стол по проекту повышения мощности энергоблока №3 Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане обратили внимание на необходимость капремонта фасада дома №31 по ул. Карла Либкнехта-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В марте нас ждёт много новых законодательных изменений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика