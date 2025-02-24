В апатитской школе №7 прошёл муниципальный фестиваль профессий

В конце прошлой недели в апатитской школе №7 проходил муниципальный фестиваль профессий. Торжественное открытие прошло 20 февраля, работала площадки два дня.

В программе – парад профессий, презентация технологического оборудования, профориентационные игры, интерактивный конструкторский конкурс и чемпионат кейсов.

Как сообщает apatity.gov-murman.ru, в открытии фестиваля приняла участие начальник управления образования администрации города Апатиты Анастасия Рахметева, которая отметила важность мероприятия для профориентационной работы в городе: «В регионе такие специальности востребованы, знакомство с ними необходимо. Дети будут погружены в тему практически - через специализированные мероприятия, получат возможность пообщаться с профессионалами и узнать специфику их работы, задать интересующие вопросы. Принимая участие в таких мероприятиях сегодня, они уже завтра смогут примерить на себя реальную карьеру в соответствующем секторе экономики».

Фестиваль был направлен на повышение интереса обучающихся 5-11 классов школ города Апатиты к инженерным, техническим профессиям, ИТ-специальностям. Общее количество участников — больше 90 человек. Мероприятие входит в комплексную программу взаимодействия МБОУ СОШ №7 города Апатиты и АО «СЗФК».

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/521034/#&gid=1&pid=2