В апатитской школе № 4 работают новые кабинеты технологии и дополнительного образования

Этим летом в школе №4 завершился ремонт кабинетов технологии и дополнительного образования. Благодаря продуманной подготовке директора Натальи Бровко помещения сразу оснастили современным оборудованием.

Теперь уроки технологии для мальчиков и девочек проходят в комфортных и оборудованных помещениях. У учащихся появилась возможность осваивать практические навыки на современном оборудовании: столярных и слесарных станках (в том числе с ЧПУ), бытовой технике (от холодильников до посудомоечных машин), швейных машинках и оверлоках, 3D‑принтерах, программированных роботах.

Кроме того, в отремонтированном помещении организованы занятия по робототехнике, легоконструированию, управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и сборке микросхем. Пространство максимально насыщено техническим оборудованием, что создаёт благоприятные условия для проектной и исследовательской деятельности школьников.

Как сообщает пресс-служба администрации города Апатиты, открытие новых кабинетов — важный шаг в развитии профильного и дополнительного образования в школе. Современное оснащение позволяет не только повышать качество обучения, но и расширять горизонты профессиональной ориентации учащихся.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533285/#&gid=1&pid=1