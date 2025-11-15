В апатитской школе № 5 прошла интеллектуальная игра в новом кабинете «Горняк будущего»

В Апатитах профильный учебный кабинет «Горняк будущего», созданный в этом году в школе №5 по губернаторской программе «Арктическая школа», стал востребованным для учащихся инженерных классов.

Здесь прошла командная интеллектуальная «Своя игра» – ученики старшего звена повторили пройденный в первом триместре материал и отлично провели время, активно задействовав новое оборудование.

Игра состояла из трёх раундов и проходила по классическим правилам: команды выбирали категории и стоимость вопросов; за правильный ответ начислялись баллы, за неверный — баллы вычитались; право ответа переходило по кругу.

Как отмечает пресс-служба администрации города Апатиты, ребята продемонстрировали крепкие профильные знания и интересно провели время.

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/533602/#&gid=1&pid=5