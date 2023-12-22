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Мурманская область. Арктика (16+)22.12.23 15:00

В Апатитской стоматологической поликлинике начал работу новый компьютерный томограф

В Апатитской стоматологической поликлинике начал работу новый компьютерный томограф с возможностью получения 2D и 3D изображений и функцией цефалометрического сканирования.

Новый компьютерный томограф пришёл на смену старому аналоговому (плёночному) аппарату, закупленному ещё в 2010 году. Оборудование приобретено за счёт средств областного бюджета на сумму 6,6 млн рублей.

Аппарат обеспечивает качественное изображение, а высокая скорость сканирования во всех режимах работы снижает уровень лучевой нагрузки на пациента. Один из модулей аппарата позволяет делать снимки фронтальной проекции черепа, что обеспечивает более полную и точную ортодонтическую диагностику. Аппарат позволяет делать многослойные панорамные снимки. Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, такие изображения точно показывают индивидуальные особенности зубных рядов и наклона зубов пациента, которые не заметны при однослойной панорамной визуализации. Благодаря этому легче обнаружить скрытые корни и каналы.

В поликлинике ведут приём два врача-ортодонта, помощь оказывается детям Кировска и Апатитов, а также Кандалакшского и Полярнозоринского районов. Планируемое количество обследований по направлению врача-ортодонта около 1000 снимков в год.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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