В апреле 2023 года Кировск примет на лыжном стадионе «Тирвас» финал Кубка России по лыжным гонкам

Главный специалист Федерации лыжных гонок России Игорь Беломестнов посетил лыжный комплекс «Тирвас», который в настоящее время готовится принять на своих трассах финал Кубка России по лыжным гонкам.

Главный специалист Федерации лыжных гонок России Игорь Беломестнов высоко оценил подготовку новых трасс.

Игорь Беломестнов занимается сертификацией и гомологацией лыжных трасс и считается одним из ведущих специалистов в этой сфере в России. Заслуженный работник физической культуры и спорта, мастер спорта, отличник физической культуры, технический делегат FIS, судья всероссийской категории.

Как сообщает vk.com/tvoy_kirovsk, Игорь Беломестнов высоко оценил подготовку новых трасс. По его словам, трассы будут очень интересны как профессиональным спортсменам, так и любителям, а также лыжным туристам.

Развитие лыжного комплекса «Тирвас» ведётся совместно со специалистами Федерации лыжных гонок России для избежания ошибок и устранения недочётов при строительстве лыжных трасс. Это помогает создать лучшие условия для спортсменов, тренеров и привлекать на лыжный комплекс «Тирвас» важные соревнования по лыжным гонкам России.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo169592864_457239606%2Fwall-148376343_55536