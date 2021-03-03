В апреле Мурманск примет форум «Россия и Норвегия – на перекрестке эпох и культур»

С 18 по 21 апреля в Мурманске пройдут мероприятия форума «Россия и Норвегия – на перекрестке эпох и культур». В них примут участие жители Мурманска, Никеля, Тромсе и Киркенеса. Форум проводит АНО «Продюсерский центр «Северный характер» совместно с Мурманским арктическим государственным университетом при поддержке Фонда президентских грантов. Проект организуется в год 200-летия Ф.М. Достоевского, чьё творчество оказало огромное влияние на мировую культуру.

Основные мероприятия форума пройдут на нескольких площадках: в Мурманской областной научной библиотеке, Мурманском областном краеведческом музее, деловом центре «Меридиан» и кинотеатре «Галактика». Ключевым событием проекта станет международная научно-практическая конференция «Диалог двух культур: история и современность российско-норвежского культурного сотрудничества». Будут организованы международный конкурс научно-исследовательских работ студентов и аспирантов «Россия и Норвегия: взаимопроникновение культур», конкурс литературных переводов «АрктикЛирика». Кроме того, состоятся открытые лекции, кинопоказы, творческие встречи, выставки и другие мероприятия. Будут организованы стрим-трансляции некоторых мероприятий в социальные сети с синхронным переводом на русский и норвежский языки.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по итогам форума будут опубликованы сборники научных статей и литературных произведений.

Организационную поддержку проекту оказывают министерство культуры Мурманской области, Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Мурманский областной краеведческий музей, Sør-Varangerbibliotek, ТundraFilm AS.