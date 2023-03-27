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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.23 17:30

В апреле Мурманская область примет областные, межрегиональные и всероссийские соревнования по 18 видам спорта

В ходе оперативного совещания правительства губернатор Андрей Чибис поздравил сборную Мурманской области по плаванию, которая завоевала 27 медалей на соревнованиях Северо-Западного федерального округа.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, команда вошла в тройку лучших по числу наград, блестящие результаты в разных стилях на дистанциях 50, 100 и 200 метров показали спортсмены Павел Самусенко, Елизавета Прохорова, Есения Константинова, Михаил Каленик, Никита Нечаев и Иван Лобанов.

В рамках совещания губернатор подвёл итоги наиболее ярких соревнований Полярной Олимпиады и анонсировал масштабные спортивные события, которые состоятся в регионе в апреле.

«Поздравляю участников первой за Полярным кругом «Гонки Героев», которая прошла в субботу в благоустроенном парке «Патриот». Теперь в календаре Полярной Олимпиады появилось ещё одно яркое спортивное событие. В первом забеге принимали участие 300 человек – не только северяне, но и смельчаки из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Устюга и Норильска», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис также отметил события, ставшие уже традиционными для Мурманской области. Так, в рамках Полярной Олимпиады близ Териберки уже во второй раз прошёл фестиваль по зимним видам парусного спорта «Эривейв» с участием спортсменов и любителей из 10 городов страны. Ещё одной точкой притяжения спортивного сообщества, жителей Кольского Заполярья и гостей региона в минувшую субботу стало Ловозеро. В рамках 88-го Праздника Севера и Дня оленевода в старинном саамском селе состоялись соревнования по национальным видам спорта и праздничные мероприятия.

Говоря о предстоящих событиях, губернатор анонсировал самое масштабное мероприятие Полярной Олимпиады – Мурманский лыжный марафон, участниками которого в 2023 году станет порядка 1 500 спортсменов со всей страны. В следующем месяце в Мурманской области запланировано 7 физкультурных мероприятий, 34 областных чемпионатов и первенств по 18 видам спорта.

«Важным событием станет первенство Северо-Западного федерального округа по самбо. Напомню, ранее мы подписали соглашение с президентом Всероссийской Федерации Сергеем Елисеевым и уже начинаем сотрудничать в рамках федерального проекта и официального соглашения», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, также в апреле Мурманская область примет чемпионат и первенство СЗФО по ездовому спорту. А самым ярким спортивным мероприятием апреля станет торжественная церемония закрытия 88-го Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Событие состоится в Ледовом дворце спорта Мурманска 16 апреля.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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