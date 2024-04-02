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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.24 14:30

В апреле Мурманская область примет соревнования всероссийского и международного уровня

1 апреля на оперативном совещании правительства Мурманской области министр спорта Светлана Наумова доложила о физкультурных и спортивных мероприятиях, запланированных к проведению в апреле 2024 года.

В Мурманской области продолжается ряд проектов, реализуемых в рамках плана «На Севере – жить!», и направленных на привлечение граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

«Проект «Бодрое воскресенье» пользуется все большим спросом среди населения. Хочу отметить, что 31 марта состоялось первое занятие на новой для проекта территории – в поселке Спутник. Теперь занятия в Спутнике станут постоянными. С января текущего года в проекте появилось новое направление «Бодрое воскресенье. Долголетие». Это бесплатные физкультурные занятия по различным направлениям с жителями региона старшего возраста. Сегодня занятия в рамках проекта проводятся в Мурманске, Коле, Молочном, Мурмашах, Оленегорске, Зверосовхозе и Заполярном. Пользуясь случаем, хочу призвать всех жителей региона вести активный образ жизни и заниматься спортом», – отметила Светлана Наумова.

Продолжается конкурс «Регистрируйся и побеждай», в рамках которого северяне могут получить подарки с символикой «На Севере – спорт!», активно сканируя специальные таблички с QR-кодами, расположенные на спортивных объектах региона. «На сегодняшний день количество отсканированных QR-кодов превысило 3900 раз», – отметила Светлана Наумова. Подведение итогов конкурса состоится 13 мая, министерством будет разыграно 68 комплектов призов.

Также на портале «Наш Север» до 15 апреля продолжится приём заявок на участие в онлайн-конкурсах «Народный тренер» и «Народная команда». К участию в конкурсе «Народный тренер» допускаются все активные граждане, имеющие профильное образование в сфере физической культуры и спорта, оказывающие услуги бесплатно, отдельно от основной профессиональной деятельности. К участию в конкурсе «Народная команда» допускаются вновь сформированные либо уже существующие любительские команды по игровым видам спорта, которые собственными силами осуществляют тренировочную деятельность в Мурманской области. Призовой фонд конкурсов составляет 900 тысяч рублей.

Футбольный клуб «Север» начал усиленную подготовку к началу сезона. Сейчас спортсмены находятся в Санкт-Петербурге на тренировочных сборах. В команде и на тренерском мостике произошли изменения, и сейчас перед командой стоит важная задача наращивания игровых связей и взаимодействий перед участием в Чемпионате СЗФО, который начнется в мае.

Всего в Мурманской области планируется провести 120 физкультурных и спортивных мероприятий, восемь из которых всероссийского уровня, два – международного.

В мурманской Долине Уюта впервые состоится финал Кубка Содружества. На склонах Кировской спортивной школы по горнолыжному спорту и фристайлу состоятся международные соревнования по горнолыжному спорту. А также в Кировске пройдут чемпионат и финал кубка России по горнолыжному спорту. Ещё одними крупными мероприятиями апреля станут чемпионат, первенство, финал кубка России и всероссийские соревнования по лыжным гонкам, которые пройдут в Кировске, Апатитах и Мончегорске.

Наряду с этим, в апреле в Мурманске состоится торжественная церемония закрытия Полярной Олимпиады. 13 апреля в Ледовом Дворце соберутся победители и призёры самого масштабного спортивного события Кольского Заполярья, а также представители всех видов спорта Праздника Севера, судьи, волонтеры и творческие коллективы региона.

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, также в апреле пройдет порядка 40 региональных чемпионатов и первенств по хоккею, компьютерному спорту, настольному теннису, дзюдо, пэйнтболу, авиамодельному спорту, пауэрлифтингу и адаптивным видам спорта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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