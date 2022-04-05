В апреле Мурманская область вновь станет центром притяжения сильнейших лыжников страны

На еженедельном оперативном совещании министр спорта Светлана Наумова рассказала о спортивных мероприятиях, которые запланированы в регионе в апреле.

В первой декаде апреля в Кольском Заполярье проходят Чемпионат и Первенство России по лыжным гонкам, а предварять их будут всероссийские соревнования по лыжным гонкам памяти В. Беляева.

«В Апатитах состоятся главные для этого города зимние спортивные мероприятия – лыжные гонки среди юниорок 19-20 лет и женщин на дистанциях 30 и 50 километров, – пояснила региональный министр спорта. – Соревнования на длинные дистанции проводятся в Апатитах уже более 40 лет. Именно здесь состоялся первый Чемпионат СССР среди женщин на дистанции 30 км. В свое время на апатитской лыжне блистали многие олимпийские чемпионки, такие как Галина Кулакова, Алевтина Олюнина и многие другие прославленные лыжницы».

Масстарт на 30 км среди юниорок будет дан 7 апреля на лыжном стадионе МАУ ФСК «Атлет». Среди женщин соревнования пройдут 9 апреля, им предстоит преодолеть дистанцию 50 км.

Соревнования среди мужчин пройдут на лыжном стадионе спортивной школы олимпийского резерва в Мончегорске. Победители и призеры Первенства России по лыжным гонкам среди юниоров 19-20 лет на дистанции 50 км будут определены 8 апреля, Чемпионат России среди мужчин (масстарт, 70 км) пройдёт 10 апреля.

Проведение марафонских гонок в городе металлургов уже стало традицией. В 2008 году благодаря поддержке Кольской ГМК и «Норникеля» в городе металлургов появилась современная лыжная трасса. С тех пор супермарафон – визитная карточка Мончегорска.

«Олимпийский чемпион 2022 года, четырёхкратный призёр Олимпийских Игр Денис Спицов примет участие в ультра-марафоне на 70 км в Мончегорске, – отметила Светлана Наумова. – На Олимпиаде-2022 в Пекине Денис завоевал золотую олимпийскую медаль в эстафете, которая стала для нашей команды первой с 1980 года. Также в Пекине спортсмен стал серебряным призёров в скиатлоне, уступив только Александру Большунову».

13-14 апреля в Кировске на лыжных трассах спорткомплекса «Тирвас» пройдут Всероссийские соревнования (FIS) по лыжным гонкам «Хибинская весна». Данные соревнования входят в календарь Международной Федерации лыжных видов спорта (FIS), участие в них примут спортсмены, которые входят в состав спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации.

Среди мужчин будут определены сильнейшие на дистанции 15 км, среди женщин – на 10 км.

Победителей и призёров гонки ожидают медали и грамоты Министерства спорта Мурманской области. Также «Хибинскую весну» по традиции поддержит компания «ФосАгро», которая предоставит призовой фонд лыжной гонки, сообщает Министерство спорта Мурманской области.