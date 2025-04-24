В апреле мурманскому «Вторматику» исполнилось два года

Два года назад, в апреле 2023 года, в Мурманске открылся первый пункт приёма вторсырья АО «Ситиматик» – «Вторматик». Основная задача таких экопунктов – сформировать у населения культуру раздельного сбора отходов с целью возвращения в оборот максимального объема вторичных ресурсов.

Сегодня в регионах присутствия компании работают три экопункта: в Энгельсе, Магнитогорске и, самый северный, в столице Кольского Заполярья. За время реализации, по сути, социально ориентированного проекта в него внесли вклад более 25 тысяч человек, на переработку через экопункты ушло более 240 тонн вторичных ресурсов. В Мурманске за 2 года суммарно реализовано 34 тонны вторсырья.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в мурманском «Вторматике» принимают определенные виды фракций. На каждый из них есть спрос у переработчиков, а значит, северяне могут быть уверены в том, что сырье будет востребовано. В экопункт можно принести ПЭТ-бутылки микс (из-под воды и соков, за исключением емкостей яркого цвета, так как они не перерабатываются), ПЭТ молочный (бутылки из-под молока) и ПЭТ-бутылки из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, бумагу и книги.

Чтобы получить вознаграждение за принимаемое вторсырье, необходимо подготовить его к сдаче и следовать некоторым требованиям. Бумагу и книги нужно приносить без переплета и «корочки», в сложенном в коробки или в связанном в стопки виде. Глянцевые журналы и рекламные листовки не принимаются, так как их не используют переработчики. Пластиковые бутылки, канистры и флаконы без дозатора должны быть сухими и чистыми. Сырьё следует складывать максимально компактно – прессовать отходы, складывать мелкие части в крупные, чтобы ничего не рассыпалось и доехало до склада.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».