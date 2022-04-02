В апреле начинается сезон строительных работ на федеральной автодороге Р-21 «Кола»

Региональный Минтранс сообщает о близящемся начале ремонтных работ на федеральной трассе Р-21 «Кола». 14 апреля стартует ремонт участка автодороги Р-21 «Кола» с 801 по 814 км (Карелия).

С 10 мая по 31 августа будут ремонтировать участок автодороги Р-21 «Кола» с 1225 до 1248 километра в Мурманской области (район Мончегорск – поворот на Апатиты).

С 1 июля по 31 августа работы пройдут на участке автодороги Р-21 «Кола» с 849 до 869 километра (республика Карелия).

Во время выполнения работ проезд будет обеспечиваться посредством устройства временных объездных дорог, организации реверсивного или одностороннего движения (организации поочередного пропуска встречных транспортных средств по одной полосе движения), а также прекращения движения в течение определенных периодов времени, но не более восьми часов в сутки.

Водителей просят учитывать это обстоятельство при планировании поездок по указанному направлению, а также сохранять повышенное внимание при движении по участку, где выполняются работы, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и требований дорожных знаков.