В апреле по росту цен лидировали лук репчатый, капуста белокочанная и стоимость проезда в поездах дальнего следования

Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый – 22,6%, капусту белокочанную – 22,5%, груши – 8,2%, виноград – 5,4%, лимоны – 5,0%, бананы – 4,4%, морковь – 2,7%, зелень свежую – 2,0%, яблоки – 1,9%. Одновременно помидоры подешевели на 4,4%, апельсины – на 3,1%, огурцы – на 2,4%, картофель – на 2,3%, чеснок – на 1,5%, свекла столовая – на 0,9%.

В апреле текущего года по сравнению с мартом индекс потребительских цен в стране составил 100,38%, по сравнению с декабрем 2022 года – 102,06% (в апреле 2022 г. – 101,56%, по сравнению с декабрем 2021 г. – 111,67%).

Как сообщает Росстат, рост потребительских цен на 0,5% и более зафиксирован в 33 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,3%) в Архангельской области в связи с удорожанием услуг – на 2,3%.

В апреле среди продовольственных товаров, как отмечает статистическое ведомство, заметный рост цен наблюдался на сахар-песок – на 2,1%, в том числе в 50 субъектах России – на 0,1-3,0%, в 25 субъектах – на 3,1-6,6%. В Магаданской области и Чукотском автономном округе цены на сахар-песок не изменились. В 8 субъектах сахар-песок стал дешевле на 0,1-1,9%.

Кроме того выросли цены: на свинину (кроме бескостного мяса), рыбу живую и охлажденную – на 1,5%, баранину, свинину бескостную, рыбу мороженую неразделанную – на 1,1%, консервы томатные – на 1,0%, соки фруктовые – на 0,9%, мясо кур, рис – на 0,8%, карамель, жевательную резинку – на 0,7%, рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород, масло оливковое, смеси сухие молочные для детского питания, воду минеральную и питьевую, водку – на 0,6%, кальмары мороженые, обед в ресторане, кофе в организациях быстрого обслуживания, мороженое сливочное, мёд пчелиный – на 0,5%.

Прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на лук репчатый – 22,6%, капусту белокочанную – 22,5%, груши – 8,2%, виноград – 5,4%, лимоны – 5,0%, бананы – 4,4%, морковь – 2,7%, зелень свежую – 2,0%, яблоки – 1,9%. Одновременно помидоры подешевели на 4,4%, апельсины – на 3,1%, огурцы – на 2,4%, картофель – на 2,3%, чеснок – на 1,5%, свекла столовая – на 0,9%.

Кроме того подешевели: крупа гречневая – на 2,6%, яйца куриные – на 1,5%, вермишель – на 1,3%, креветки мороженые неразделанные, молоко стерилизованное – на 1,2%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 1,1%, печень говяжья, свиная, масло подсолнечное, маргарин, мука пшеничная, крупы манная, овсяная и перловая, овсяные хлопья "Геркулес", консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, консервы фруктово-ягодные для детского питания, соль поваренная, конфеты мягкие, глазированные шоколадом – на 0,6-0,9%.

В апреле цены на лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,1%, лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дешевле на 0,1% (наглядно на диаграмме 1).

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали: щетки зубные – на 1,3%, сухие корма для домашних животных – на 0,9%, бумага туалетная – на 0,8%, кремы детские – на 0,6%, пелёнки для новорожденных и пасты зубные – на 0,5%, соски (пустышки) детские и спички – на 0,4%, мыло хозяйственное – на 0,2%, прокладки гигиенические – на 0,1%. Вместе с тем снизились цены: на санитарно-гигиенические маски – на 0,8%, бутылочки для кормления – на 0,7%, бумажные столовые салфетки – на 0,6%, влажные салфетки – на 0,5%, подгузники детские – на 0,4%, мыло туалетное – на 0,3%, антисептики для рук и порошки стиральные – на 0,2%, дезинфицирующие средства для поверхностей – на 0,1%.

Цены на газовое моторное топливо выросли на 2,1%, бензин автомобильный – на 0,1%. В то же время дизельное топливо стало дешевле на 0,2%.

Среди строительных материалов выросли цены: на металлочерепицу и цемент тарированный – на 0,9%, плиты древесностружечные, ориентированно-стружечные – на 0,7%, кирпич красный – на 0,5%, еврошифер и краски масляные, эмали – на 0,4%. Одновременно цены на ламинат снизились – на 0,9%, линолеум – на 0,3%.

Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: ювелирные изделия – на 2,6%, легковые автомобили импортные подержанные, мотоциклы без коляски, скутеры, велосипеды дорожные для взрослых, дрели электрические, триммеры, лампы энергосберегающие, обувь женская летняя – на 1,0-1,7%; легковые автомобили иностранных марок новые, велосипеды для дошкольников, моноблоки, мониторы для настольного компьютера, машины швейные, фотоаппараты, смарт-часы, часы наручные, батарейки электрические типа АА, коляски для новорожденных, газеты в розницу, учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, тетради школьные, карандаши чернографитные, мячи футбольные, сигареты с фильтром, дезодоранты, сковороды, отдельные виды одежды, обуви, чулочно-носочных изделий, галантереи – на 0,5-0,9%.

При этом снизились цены: на телевизоры – на 2,7%, холодильники – на 2,1%, плиты бытовые, стиральные машины, электроутюги, смартфоны, флеш-накопители USB, матрасы для взрослых – на 1,0-1,7%; ноутбуки, наушники беспроводные, миксеры, блендеры, телефонные аппараты стационарные, гели для душа, кремы для рук, отдельные виды верхней одежды, детские пластмассовые конструкторы, комбинезоны и резиновую обувь, лопаты садовые, землю для растений, уголь – на 0,5-0,9% (наглядно на диаграмме 2).

В апреле в группе услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость: проезда в различных вагонах в поездах дальнего следования – от 4,4% до 16,9%, авиаперелёта экономическим классом – на 6,0%, проезда в такси – на 0,8%, троллейбусе – на 0,6%, городском автобусе – на 0,4%, трамвае и междугородном автобусе – на 0,3%. Стоимость аренды автомобиля выросла на 0,3%. Стоимость проезда в пригородном поезде снизилась на 0,3%.

Среди услуг зарубежного туризма выросли цены: на поездки на отдых в Турцию – на 11,1%, Беларусь – на 2,0%, отдельные страны Средней Азии – на 1,5%, страны Закавказья – на 0,3%. В то же время снизились цены: на поездки в отдельные страны Юго-Восточной Азии – на 9,6%, ОАЭ – на 9,1%, Египет – на 1,7%.

В сфере банковских услуг подорожали: плата за пользование потребительским кредитом – на 4,5%, комиссия банка за перевод средств с карты на карту клиенту другого банка на территории России – на 1,2%, аренда индивидуального банковского сейфа – на 0,7%.

В группе телекоммуникационных услуг подорожали: абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 2,0%, предоставление междугородных телефонных соединений (разговоров) автоматическим способом на расстояние 1201-3000 км – на 1,0%, на расстояние 601-1200 км – на 0,9% (наглядно на диаграмме 3).