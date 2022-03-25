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Мурманская область. Арктика (16+)25.03.22 15:30

В апреле в Мончегорске стартует масштабный фестиваль «Imandra Fest»

9 апреля на озере Лумболка в Мончегорске пройдёт первое событие масштабного фестиваля «Imandra Fest» – «Nord Beach Party».

«Imandra Fest» – это фестиваль, объединяющий различные мероприятия, как уже зарекомендовавшие себя, так и новые. Организатором является Агентство развития Мончегорска. Каждый месяц в течение года в Мончегорске и на окружающей его территории пройдут 12 событий, которые будут интересны любителям природы, спорта и активного отдыха.

«Nord Beach Party» – ежегодная зимняя пляжная вечеринка, где жители и гости города смогут окунуться в тропическую атмосферу лета посреди заснеженной мончегорской весны. Это более 15 различных видов активностей для взрослых и детей.

9 апреля с 12.00 до 16.00 гостей мероприятия ждёт открытый турнир по пляжному волейболу на снегу на призы ООО «Печенгастрой», костюмированный спуск и катание на тюбингах с аттракциона «Русские горки», соревнования по фрисби, мастер-классы по основам латиноамериканского танца бачата и изготовлению игрушек для детей, Angry Birds, семейные командные соревнования по регби «Дай краба!», зорб-бол на снегу, лимбо-party, катание на «банане» и детском снегоходе.

Кроме того, будут работать ярмарка, фудкорт, кофейня, тропический бар и красочная фотозона. И все это под современные диджей-сеты.

Организатор — центр активного отдыха «Берег развлечений» при поддержке Агентства развития Мончегорска.Обращаем внимание, что узнать подробности «Nord Beach Party» и зарегистрировать команду на открытый турнир по пляжному волейболу, зорб-болу, а также на костюмированный спуск с аттракциона «Русские горки» можно на сайте «Imandra Fes»t.

Место проведения фестиваля: Центр семейного досуга и отдыха «Берег развлечений», парк им. Бровцева, Мончегорск, сообщает комитет по туризму Мурманской области.

Фото: https://xn----ftbfadiweudhbczpc.xn--p1ai/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/2013/11/06/%D0%B0-%D0%BC%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80/

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