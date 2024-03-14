В апреле в Мурманске пройдут гастроли Ферганского областного русского драматического театра

Показы спектаклей будут организованы в рамках федеральной программы Минкульта РФ и Росконцерта «Большие гастроли».

Ферганский русский театр – один из старейших театров Узбекистана, был создан решением советского руководства в 1930 году. Русский драматический театр – единственный Ферганской долине, который показывает спектакли на русском языке. Театр очень востребован среди жителей всего Узбекистана, поскольку большая часть многонационального населения нашей страны, кроме государственного узбекского языка владеет также русским языком.

Спектакли театра знакомят зрителей различных национальностей с классическими произведениями русской, национально-узбекской и мировой культуры, на литературном русском языке, в доступной для современного зрителя форме. Через театральные постановки происходит более близкое знакомство зрителей с национальной русской культурой, историческими традициями. Оно способствует укреплению дружественных отношений между Россией и Узбекистаном.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, при федеральной поддержке 8 апреля северный зритель увидит спектакль «Барышня-крестьянка». Ферганский областной русский драмтеатр предложит зрителям свою версию этой романтической истории любви, которая заканчивается всеобщим примирением и счастьем.

9 апреля жителям и гостям покажут постановку «Онегин». Это совместный проект Ферганского областного русского драматического театра и Российского фонда «Русский Мир». Спектакли будут показаны на сцене Мурманского областного драматического театра.

Фото: https://gov-murman.ru