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Мурманская область. Арктика (16+)02.04.25 10:00

В апреле водные объекты Мурманской области проверят на свободный пропуск воды

На оперативном совещании 31 марта обсудили безаварийное прохождение регионом весеннего половодья. В ходе совещания губернатор Андрей Чибис акцентировал внимание на важности заблаговременных действий для предотвращения негативного воздействия вод и защиты от затопления, а также поручил сформировать штаб для оперативного мониторинга и выработки мероприятий для минимизации последствий весеннего половодья.

И.о. министра Дмитрий Банников доложил о мероприятиях, реализуемых региональным министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства в рамках подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья.

В 2025 году Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области сформирован план проведения соответствующих мероприятий, который включает в себя проведение совместно с представителями администрации города Мурманска и уполномоченных федеральных органов исполнительной власти предпаводковых осмотров водных объектов, расположенных на территории областного центра, на предмет отсутствия препятствий для прохождения природных вод и поступления поверхностного стока в водные объекты.

«С апреля комиссия начнёт проводить обследования водных объектов на территории Мурманска для выявления препятствий прохождения природных вод и поступления поверхностного стока в водные объекты», – сообщил глава регионального Минприроды.

Напомним, в 2024 году было проведено 25 осмотров водных объектов в рамках исполнения полномочий в области водных отношений, а также 29 выездных обследований водных объектов с целью выявления фактов их загрязнения и захламления. В течение 2024 года фактов затопления территорий зафиксировано не было.

В текущем году также министерством планируется завершить установление зон затопления и подтопления в отношении двух водных объектов: Княжегубского и Плесозерского водохранилищ. Напомним, что ранее границы зон затопления и подтопления уже установлены в отношении рек Роста, Кола и Варзуга.

На постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия для установления фактов нарушений, таких как сброс грязного снега возле водоёмов и в неположенных местах. По результатам проведенных выездных обследований этой весной было объявлено 15 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме того, в предпаводковый период будут проведены осмотры внешних элементов бесхозяйных гидротехнических сооружений на предмет готовности к пропуску весеннего половодья. По итогам таких осмотров в 2024 году установлено, что пропуск воды обеспечивается, сооружения в рабочем состоянии, отмечает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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