В Аравийском море завершилось трёхстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана

В период с 16 по 17 марта участники учения отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Моряки выполнили артиллерийские стрельбы днем по морской цели, а в ночное время –по воздушным.

В период с 16 по 17 марта участники учения отработали формирование межнационального отряда боевых кораблей в назначенном районе, совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах. Моряки выполнили артиллерийские стрельбы днем по морской цели, а в ночное время –по воздушным.

Они также отработали освобождение захваченного судна с заложниками и оказание помощи кораблю, терпящему бедствие на море.

Как сообщает пресс-служба СФ, Россию на учении представлял отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Кама». От ВМС Китая был задействован эскадренный миноносец «Нанжинг», от ВМС Ирана – фрегаты «Саханд» и «Джамаран», корвет «Баяндор», ракетный катер «Тондар», малый ракетный корабль «Зерех», судно снабжения «Сиржан», транспортное судно «Шахид Назери» и другие корабли и суда.

После окончания морской части учения фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» совершил деловой заход в порт Чахбехар Исламской Республики Иран для подведения итогов совместной работы в море и пополнения запасов пресной воды и продовольствия.

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