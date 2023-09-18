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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.23 09:30

В Архангельске акцию Минобороны России «Сила в правде» на БДК Северного флота «Иван Грен» посетили более 18,5 тысячи человек

Более 18,5 тысячи человек посетили агитационно-пропагандистская акцию «Сила в Правде», которая была организована большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен» в Архангельске.

Мероприятие стартовало на территории морского речного вокзала 15 сентября и завершилось вчера, 17 сентября.

Посетители акции смогли ознакомиться с историей Военно-морского флота России, узнать о подвигах российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также увидеть военные трофеи. В их числе - подбитая бронетехника ВСУ и два патрульных катера, а также нацистская литература и атрибутика, добытые российскими воинами в ходе специальной военной операции.

В вертолётном ангаре корабля были представлены работы военных художников студии имени Митрофана Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля была украшена агитационными плакатами.

В рамках акции также состоялись выступления сводного военного оркестра и Ансамбля песни и пляски Северного флота на вертолётной площадке большого десантного корабля для жителей и гостей города Архангельска. Музыканты исполнили как популярные патриотические произведения, так и народные песни и другие композиции о стране и её героях.

Работали фотозоны и торговые точки армейских магазинов, полевая кухня. В течение трёх дней всех интересующихся консультировали специалисты пункта отбора на военную службу по контракту.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за три дня работы акции в городе Архангельске большой десантный корабль «Иван Грен» с тематической выставкой на борту посетило 18640 человек, из них – 9006 детей. Всего за время работы акции на борту БДК Северного флота побывало 87709 человек, из них 35744 ребёнка.

Экипаж большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен» принял участие в торжественном открытии Аллеи героев Арктики в центре Архангельска после реновации. В торжественной церемонии приняли участие ветераны-моряки, представители Российского военно-исторического общества, воспитанники учебных учреждений морского профиля, а также участники агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны России «Сила в Правде».

Аллея героев Арктики была открыта на архангельской Красной пристани в 1983 году и состояла из пяти бюстов знаменитых исследователей и покорителей северных морей, выполненных мастером Размиком Мурадяном.

Со временем бетонные постаменты скульптур пришли в негодность. Спустя четыре десятка лет их заменили на гранитные, а также установили два новых бюста – Владимиру Русанову и Петру Пахтусову, выполненные скульптором Александром Ноздриным в той же художественной манере, что и пять других.

Реновация аллеи проводилась Российским военно-историческим обществом и Северным морским музеем при поддержке правительства Архангельской области.

Заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе, контр-адмирал Игорь Курочкин выразил благодарность жителям Архангельска за бережное отношение к истории, а ветеранам – за патриотическое воспитание молодежи.

– Мы во второй раз прибыли в порт Архангельск, и наблюдаем большой интерес жителей не только к истории государства и Северного флота, но и к истории своего региона, – отметил Игорь Курочкин. – Сегодня как никогда важно изучать историю страны, беречь исторические ценности и памятники и чтить память тех, кто укреплял могущество государства, вносил вклад в обеспечение его безопасности.

Торжественную церемонию украсили выступления духового оркестра и марш знаменной группы и расчетов войсковых частей и учебных заведений морского профиля Поморья.

После праздничного открытия аллеи участники мероприятия, включая экипаж «Ивана Грена», приняли участие в возложении цветов к монументу Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. на площади Мира.

Большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен» пробудет в столице Поморья до 18 сентября. В понедельник, 18 сентября, судно отправится в Мурманскую область, где 21 сентября акция «Сила в Правде» завершится на главной базе Северного флота – Североморске.

Напомним, акция «Сила в Правде» стартовала 12 августа 2023 года в городе Санкт-Петербурге. Затем большой десантный корабль «Иван Грен» посетил город Балтийск Калининградской области. После этого корабль прибыл в Архангельск. Сегодня корабль возьмёт курс в порт Кандалакша.

 

 Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479083@egNews

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