В Архангельске на базе СГМУ создадут центр арктической медицины

Минвостокразвития и Минздрав РФ поддерживают создание в Архангельске центра арктической медицины. Он будет создан на базе Северного государственного медицинского университета, единственного медицинского вуза в арктической зоне России.

«В СГМУ накоплен большой опыт, поэтому мы договорились в течение года подготовить программу по созданию научно-образовательного центра здравоохранения в Арктике для повышения продолжительности жизни людей в арктической зоне, подготовки кадров для работы в высоких широтах», – приводит слова заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова пресс-служба правительства региона.

В соответствии с проектом, разработанным сотрудниками СГМУ, основными направлениями деятельности центра станут научные исследования влияния климата Арктики на здоровье человека, а также разработка на их основе программ по увеличению продолжительности жизни людей, снижению заболеваемости (в первую очередь от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний) и сокращению младенческой смертности.

По словам ректора СГМУ Любови Горбатовой, одним из ключевых инструментов решения этих задач станут создание генетического паспорта жителя арктической зоны и развитие персонифицированной медицины. Планируется, что центр также займется созданием отечественных тест-систем и биочипов, в том числе для ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одной важной задачей центра станет подготовка медицинских кадров, в том числе возрождение специализации судового врача.

Аргументом в пользу создания в Архангельске центра арктической медицины является уникальная материально-техническая база СГМУ. Один из ее элементов – мультипрофильный аккредитационно-симуляционный центр, где у будущих медиков есть возможность на практике отработать профессиональные навыки различного уровня – от оказания первой помощи до проведения сложнейших полостных операций. В качестве пациентов выступают высокотехнологичные человекоподобные роботы, у которых в соответствии с запущенной программой присутствуют характерные проявления той или иной болезни. Состояние такого «пациента» меняется в зависимости от проведенных врачом манипуляций и введенных лекарств, а действия медика фиксирует компьютерная техника.

В рамках проекта центра арктической медицины предусмотрено создание на площадке СГМУ инновационного лабораторного комплекса, собственной клинической базы, а также кампуса, в котором будут жить не только студенты, но и преподаватели, и учёные, в том числе приглашенные из других регионов России и из-за рубежа, пишет РИАН.