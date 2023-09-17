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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.23 16:00

В Архангельске на большом десантном корабле «Иван Грен» началась акция Минобороны России «Сила в Правде»

16 сентября в Архангельске на борту большого десантного корабля Северного флота «Иван Грен» состоялась торжественное открытие третьего этапа агитационно-пропагандистской акции Министерства обороны России «Сила в Правде».

На митинге, посвящённом началу акции «Сила в Правде», от имени командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева участников мероприятия приветствовал его заместитель по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. Он подчеркнул, что акция в первую очередь организована для поддержки российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, а также для информирования жителей Крайнего Севера о подвигах современных борцов с нацизмом. «Главное, что мы хотим сказать этой акцией – это то, что мы горячо и искренне поддерживаем наших военнослужащих, мужественно и героически решающих задачи специальной военной операции», - сказал контр-адмирал Игорь Курочкин.

На борту корабля состоялась торжественная церемония посвящения молодых северян в юнармейцы Архангельской области.

Посетители акции смогут ознакомиться с историей Военно-морского флота России, узнать о подвигах российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также увидеть военные трофеи.

В вертолётном ангаре корабля размещены работы военных художников студии имени Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройку корабля украшают агитационные плакаты.

Проход для экскурсии на большой десантный корабль «Иван Грен» организован с причала №149 морского речного вокзала.

На протяжении акции будет работать пункт приёма граждан на военную службу по контракту, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478998@egNews

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