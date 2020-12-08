В Архангельске после ремонта открылась прачечная для обслуживания воинских частей Северного флота

В Архангельске на территории радиотехнического полка соединения ПВО Северного флота начала работу отремонтированная прачечная. Она предназначена для обслуживания воинских частей Северного флота, дислоцированных в Архангельской области.

Церемонию торжественного открытия провёл командир радиотехнического полка подполковник Сергей Трубицын. В ней приняли участие начальник ЖКС №6 (город Северодвинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ОСК Северного флота Николай Дадыченков и генеральный директор ООО «Эсма» Сергей Буторин.

Перерезали красную ленточку перед входом в здание подполковник СергейТрубицын и его заместитель по тылу капитан Владимир Ермолаев.

Текущий ремонт прачечной был выполнен в установленный заказчиком срок с надлежащим качеством. С февраля по ноябрь этого года в здании были заменены кровля и окна, отремонтированы стены, покрашены фасады, входные двери заменены на противопожарные и произведены другие виды работ.

Как сообщает пресс-служба СФ, технический надзор за ходом текущего ремонта, контролем качества применяемых материалов и качеством выполненных работ осуществляли работники технической службы ЖКС №6 и производственного участка города Архангельска. Непосредственную приёмку выполненных работ со стороны заказчика осуществили начальник ЖКС №6 Николай Дадыченков, его заместитель Евгений Абрамов.