В Архангельске прошло выездное заседание Комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики

В режиме «круглого стола» в очном и дистанционном формате приняли участие представители органов власти субъектов Арктической зоны России, профильных федеральных министерств и ведомств, экспертного сообщества, от Мурманской областной Думы – первый заместитель Председателя Думы Владимир Мищенко.

В центре внимания – правовое и организационное регулирование вопросов развития Северного морского пути.

Отмечалось, что Северный морской путь – логистический коридор, который позволяет вывозить на экспорт энергетические и минеральные ресурсы из северных регионов России. Он также обеспечивает транспортировку морем в азиатские страны части нефтяных грузов, которые Россия раньше экспортировала в Европу, но после введения санкций потеряла эту возможность. Правительство назначило «Росатом» инфраструктурным оператором СМП в 2018 году. В перспективе этот маршрут должен стать дорогой международного морского транзита грузов между странами Азии и Европы. За ним большое будущее.

По итогам 2024 года объём грузоперевозок по Северному морскому пути составил рекордные 37,3 млн тонн, северный завоз выполнен на 100%. В самые отдаленные части страны доставили более 3,5 тонны товаров жизнеобеспечения. Этот показатель в пять раз больше рекордного времен Советского Союза. Ожидается, что к концу десятилетия он превысит 100 млн тонн.

В зоне особого внимания – формирование транспортных коридоров и дальнейшее глобальное развитие СМП. Эти национальные цели обозначены Президентом России и включены в стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года. Для их реализации утверждён план развития Севморпути, в который входят более 150 мероприятий.

— Северный морской путь всегда играл значимую роль в развитии экономики нашей страны. Это самый короткий и безопасный водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, открывающий доступ к ресурсам Арктики и Сибири. Сегодня в условиях санкционного давления он даёт новые возможности, как для развития своих регионов, так и для выстраивания партнерских отношений с дружественными странами. Конечно, предстоит проделать огромную работу по модернизации инфраструктуры арктических портов и опорных пунктов, улучшению качества спутниковой навигации и связи, мониторинга ледовой обстановки, наращиванию арктического флота, и такая работа уже начата, – прокомментировал Владимир Мищенко. – Особо здесь стоит отметить роль Мурманского транспортного узла, обеспечивающего круглогодичное судоходство. При этом нам, как законодателям, необходимо продумать, обеспечить и принять законы, которые будут способствовать развитию Мурманской области и структур, обеспечивающих эффективную работу Северного морского пути.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32069/