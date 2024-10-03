В Архангельской области состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов

Парламентарии обсудили и поддержали инициативу коллег Ненецкого автономного округа по вопросу отнесения организаций потребительской кооперации и общин коренных малочисленных народов к категории резидентов Арктической зоны Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством под резидентом Арктической зоны понимается индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, которые заключили соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности и включены в реестр резидентов АЗРФ. Преференции, предусмотренные указанным федеральным законом и принятыми в его развитие бюджетными и налоговыми законами, не распространяются на некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность.

Организации потребкооперации и общины несут серьёзную социальную, культурную нагрузку, реализуют инвестиционные проекты, направленные на сохранение и развитие традиционных видов деятельности, прежде всего оленеводства, что также требует серьезных вложений, отмечалось в ходе обсуждения.

Также рассматривались вопросы сохранения и развития почтовых отделений в сельской местности, удалённых и труднодоступных населённых пунктах, повышение качества предоставляемых услуг, расширение их перечня и привлечение кадров, развития инфраструктуры связи, в частности, строительства волоконно-оптических линий связи до населённых пунктов, расположенных в Арктической зоне страны.

Мурманскую областную Думу представлял депутат Александр Клементьев.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30855/