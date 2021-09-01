В арктических морях - Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом - степень разведанности ресурсов не превышает 3% - Александр Козлов

Министерство природных ресурсов и экологии оценило объём ресурсов арктических морей России в 15,7 млрд тонн нефти, 91,7 трлн куб. метров газа и 4,7 млрд тонн конденсата. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» глава Минприроды Александр Козлов.

«Ресурсы акваторий оцениваются в 15,7 млрд тонн нефти, 91,7 трлн кубометров газа и 4,7 млрд тонн конденсата. При этом степень разведанности начальных суммарных ресурсов по промышленным категориям составляет 4,7% по нефти, 10,1% по газу и 6,1% по конденсату. Очевидно, что для перевода потенциала в запасы необходима геологоразведка», - сказал он.

Как пишет ТАСС, Козлов отметил, что сейчас в арктических морях - Лаптевых, Восточно-Сибирском, Чукотском, Беринговом - практически отсутствует буровая изученность, а степень разведанности ресурсов не превышает 3%. «Но изучение этих морей дело не завтрашнего дня, нет нефте- и газотранспортной инфраструктуры, там сложная ледовая обстановка. Пока интересы компаний сосредоточены в Карском, Каспийском, Охотском и Печорском морях», - подчеркнул он.