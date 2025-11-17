Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерства
Мурманская область. Арктика (16+)

В Арктических районах России доля внешнеторговых перевозок морским транспортом приближается к 100%

Количество судов, задействованных в грузоперевозках в российской Арктике, к 2030 году должно вырасти до 122 единиц. Об этом в ходе XI Международного Арктического правового форума «Сохранение и устойчивое развитие Арктики: правовые аспекты» рассказал директор департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса России Виталий Клюев.

Уточняется, что сегодня в российской Арктике перевозки осуществляют около 40 судов высокого арктического класса Arc7. При этом большинство российских морских внешнеторговых грузов перевозят суда под иностранными флагами.

В Минтрансе напомнили, что разрабатывается проект Стратегии развития СМП до 2050 года, которая включит в себя долгосрочные принципы и подходы к созданию конкурентоспособного транспортного коридора.

Трансарктический транспортный коридор (ТТК) обеспечит кратчайшее морское сообщение между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом протяженностью 8300 морских миль, из которых 3000 морских миль — Северный морской путь. Растущее значение коридора подтверждается ростом объёма грузопотока из Арктической зоны Российской Федерации и возможностью оптимизации транспортных маршрутов за счёт перенаправления на ТТК грузопотока с других транспортных коридоров. В состав маршрута также входят речные, железнодорожные, автомобильные, воздушные и трубопроводные маршруты, объекты портовой и подводящей инфраструктуры.

Ключевую роль в обеспечении устойчивого экономического роста в Арктической зоне Российской Федерации играет внутренний водный транспорт. Реки Обь, Енисей, Лена с установленными параметрами судовых ходов имеют значительную пропускную способность в направлении Северного морского пути. Их протяжённость составляет почти 22 тысячи км. Для поддержания установленных габаритов и ликвидации лимитирующих участков на водных путях Арктической зоны ежегодно проводятся дноуглубительные работы в объёме около 10 млн куб. метров.

Проектная мощность речных портов, расположенных в Арктической зоне и Сибирском федеральном округе, а также портов с выходом в направлении Северного морского пути на 1 января 2025 года составляет 31,1 млн тонн. Фактические объемы перевалки грузов в этих портах свидетельствуют о наличии существенного резерва для наращивания грузопотоков.

В ходе своего выступления Виталий Клюев отметил положительную динамику роста морских грузоперевозок в России в целом. За 10 месяцев 2025 года морским транспортом перевезено 78% внешнеторговых грузов России. В экспорте за этот же период доля морского транспорта составила 82%. Для Арктических районов страны доля внешнеторговых перевозок морским транспортом приближается к 100%.

-

