В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте обсудили российско-индийское сотрудничество в Арктике

В ААНИИ состоялась рабочая встреча представителей института с директором Департамента экономических и социальных вопросов ООН при МИД Индии господином Акино Вималем.

Стороны обсудили развитие российско-индийского научного сотрудничества в Арктике и полярных регионах. Мероприятие стало продолжением, подписанного в 2024 году в ходе встречи в Москве Президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, Меморандума о сотрудничестве между ААНИИ и Национальным центром полярных и океанских исследований Министерства наук о Земле правительства Индии.

Гостям рассказали о деятельности института и продемонстрировали проекты и уникальные возможности Лаборатории изменения климата и окружающей среды и Ледового опытового бассейна.

«Встреча подтвердила взаимный интерес к расширению научного партнёрства и заложила основу для подготовки конкретных совместных проектов. Российско-индийское сотрудничество в Арктике имеет стратегически важное значение. Обновленный Меморандум 2024 года создаёт прочные правовые основы для совместных экспедиций и исследований. Индийские коллеги проявили живой интерес к работе на наших арктических станциях, особенно в области изучения ледовой обстановки и климатических изменений. Мы рассчитываем на практическую реализацию договоренностей в ближайшие годы», – отметил по итогам встречи заместитель директора ААНИИ по международному сотрудничеству Максим Татаркин.

Целью развивающегося сотрудничества станет укрепление взаимоотношений крупнейших государственных организаций двух стран в области изучения полярной природной среды и ее изменчивости, а также оказание взаимного содействия в вопросах логистики, что является очень важным в суровых полярных условиях.

Фото (Светлана ШАЦКОВА, ААНИИ): https://vk.com/arcticandantarctic?z=photo-165713521_457248450%2Fwall-165713521_6549