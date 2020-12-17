В арктическом регионе летом этого года наблюдалась рекордная жара – «Weathernews»

Центр наблюдений за состоянием ледового покрытия «Weathernews Inc.» опубликовал исследование ледовых условий в Северном Ледовитом океане за 2020 год.

В арктическом регионе летом этого года наблюдалась рекордная жара, а площадь морского льда вокруг России сократилась больше чем обычно. Кроме того, самая маленькая площадь морского льда в году наблюдалась в сентябре - 3,55 млн кв. км, что стало второй по величине площадью с начала наблюдений в 1979 году.

Увеличение площади морского льда обычно приходится на февраль или март каждого года, а сокращение - в сентябре.

По мнению экспертов «Weathernews», использование СМП для морской транспортировки международных грузов между Азией и Европой позволяет снизить не только транспортные расходы, но и выбросы двуокиси углерода.

Северный морской путь вдоль границ России был открыт в 2020 году в течение 88 дней. Это самый длительный период, когда данный маршрут оставался открытым для судоходства. С другой стороны, Северо-Западный проход (вдоль Канады) в этом году не открывался.